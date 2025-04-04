Мировая премьера фильма запланирована на 1 августа 2025 года.

Кинокомпания Paramount Pictures показала первый трейлер перезапуска культовой пародийной комедии "Голый пистолет" (The Naked Gun) – это будет четвертый фильм франшизы и первый, в котором главную роль играет не Лесли Нильсен.

На этот раз в центре сюжета фильма, пародирующего детективные фильмы благодаря высмеиванию клише о полиции, окажется Фрэнк Дребин-младший – сын главного героя оригинальной трилогии. Как и отец, он работает в отделе "Полицейский отряд".

Главную роль в новом "Голом пистолете" исполнил звезда боевиков Лиам Нисон (франшиза "Заложница", "Реальная любовь", "Честный вор").

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Также в фильме сыграли Памела Андерсон (сериал "Спасатели Малибу", "Последняя танцовщица"), Пол Уолтер Хаузер ("Я, Тоня", "Круэлла", сериал "Черная птица"), Кевин Дюранд (сериалы "Остаться в живых", "Штамм"), рэпер Busta Rhymes и другие.

Снял фильм американский режиссер Акива Шаффер, который до этого работал над комедиями "Соседский патруль" (2012) и "Чип и Дейл – бурундучки-спасатели" (2022).

Мировая премьера фильма запланирована на 1 августа 2025 года, однако детали проката в Украине пока неизвестны.

Напомним, оригинальная комедия "Голый пистолет" с комиком Лесли Нильсоном вышла на экраны в 1988 году и была основана на сериале "Полицейский отдяд" 1982 года с ним же в главной роли. Позже вышли еще два фильма серии – "Голый пистолет 2½: Запах страха" (1991) и "Голый пистолет 33⅓: Последняя обида" (1994).

Все фильмы серии, несмотря на свой максимально кринжевый и гротескный стиль, одновременно поднимали серьезные темы, которые беспокоили общество – от противостояния с СССР и угроз терроризма до загрязнения окружающей среды.

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