К Андрею развернулись два звездных тренера.

На сцену шоу "Голос країни" вышел драйвовый рок-исполнитель Андрей Науменко.

Он поразил своим пением как звездных тренеров, так и зрителей.Читайте такжеЭкс-дуэт "Алиби" поразил своим решением на шоу "Голос страны" (фото, видео)

"Очень интересная личность", - похвалил участника проекта Монатик.

"Вы очень крутой, вы 100-процентная звезда для меня", - сказала Дорофеева.

"Это было так с драйвом!"- охарактеризовал выступление Андрея Винник.

"Я выбираю Надю", - сказал Науменко. Таким образом, рок-певец пополнил команду Дорофеевой.

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Автор: Ольга Робейко