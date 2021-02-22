Парень покорил сцену "Голоса" / фото instagram.com/goloskrainy_official
На сцену шоу "Голос країни" вышел драйвовый рок-исполнитель Андрей Науменко.
Он поразил своим пением как звездных тренеров, так и зрителей.Читайте такжеЭкс-дуэт "Алиби" поразил своим решением на шоу "Голос страны" (фото, видео)
"Очень интересная личность", - похвалил участника проекта Монатик.
"Вы очень крутой, вы 100-процентная звезда для меня", - сказала Дорофеева.
"Это было так с драйвом!"- охарактеризовал выступление Андрея Винник.
"Я выбираю Надю", - сказал Науменко. Таким образом, рок-певец пополнил команду Дорофеевой.
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