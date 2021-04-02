Зрители смогут вернуть в команды по одному участнику, выбывшему из проекта.

Уже в это воскресенье, 4 апреля, в 21:00 на телеканале "1+1" покажут последний эпизод "нокаутов" в шоу "Голос страны-11".

Читайте такжеЗрителей "Голоса страны" ждет нововведение: на шоу появятся звездные советники (фото)В конце "нокаутов" создатели шоу объявят о главном новшестве сезона: впервые в истории "Голоса" зрители смогут вернуть в команды по одному участнику, которые выбыли из проекта.

Для того, чтобы помочь своему любимчику, нужно будет отправить смс или позвонить по номерам телефонов, которые объявят в конце выпуска. Линии для голосования будут открыты 5 апреля в 00:00 в конце эпизода "нокаутов". Сделать свой выбор можно будет в течение 48 часов.

"Голос страны": что известно о шоу

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского тв на канале RTL в 2010 году.

Украина стала одной из двух стран наряду с США, которые начали работу над адаптацией формата сразу же после выхода оригинального шоу.

"Голос страны-11": что получит победитель

Победитель одиннадцатого сезона "Голоса страны" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

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Автор: Ольга Робейко