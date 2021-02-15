Актер выбрал команду Олега Винника.

На сцене шоу "Голос страны-11" выступил профессиональный актер Виталий Борисюк.

Читайте такжеФиналистка нацотбора на "Евровидение" придет на "Голос страны" (фото, видео)На такую авантюру его подтолкнула жена Ольга Сумская. Именно ей он и посвятил исполнение песни Per te на слепых прослушиваниях на "Голосе".

"Голос - это авантюра. Моя жена Ольга Сумская подбила меня на это новое путешествие. Она моя основная вдохновительница вообще и в музыкальном творчестве", - сказал Борисюк.

Своим пением артисту удалось развернуть кресло одного из звездных судей. Борисюк будет перезагружаться под наставничеством Олега Винника.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко