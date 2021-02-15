На сцене шоу "Голос страны-11" выступил профессиональный актер Виталий Борисюк.
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"Голос - это авантюра. Моя жена Ольга Сумская подбила меня на это новое путешествие. Она моя основная вдохновительница вообще и в музыкальном творчестве", - сказал Борисюк.
Своим пением артисту удалось развернуть кресло одного из звездных судей. Борисюк будет перезагружаться под наставничеством Олега Винника.
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