В украинский прокат фильм выйдет 18 марта 2022 года.

Эротический триллер "Глубокие воды" (Deep Water) с Беном Аффлеком и Аной де Армас все же покажут в кинотеатрах.

В украинский прокат фильм выйдет 18 марта 2022 года, сообщает vlg.film.

Отметим, что изначально фильм "Глубокие воды" должен был выйти в прокат в конце 2020 года. Но после нескольких переносов компания 20th Century Studios в декабре 2021 года сняла фильм с графика выпуска, а затем сообщила, что лента будет транслироваться только на цифровых площадках. Тем не менее, в некоторых странах, среди которых и Украина, зрители смогут увидеть фильм на "больших экранах".

Читайте также"Параллельные матери": что известно о новом фильме Педро Альмодовара с Пенелопой КрусНа тот момент интерес к фильму подогревался бурным романом между дважды лауреатом премии "Оскар", звездой "Исчезнувшей", "Последней дуэли", "Операции Арго" и "Лиги справедливости" Беном Аффлеком и новой ведущей leading lady Голливуда Аной де Армас ("Не время умирать", "Бегущий по лезвию 2049", "Достать ножи", "Серый человек"). Однако к началу 2021 года пара успела распасться, а сам Аффлек в итоге воссоединился с "любовью всей своей жизни" Дженнифер Лопес, с которой он был помолвлен в начале 2000-х.

Триллер "Глубокие воды" является экранизацией бестселлера Патриции Хайсмит, подарившей миру "Талантливого мистера Рипли". Адаптировал роман для большого экрана создатель "Эйфории" Сэм Левинсон и сценарист Зак Хелм.

Режиссером триллера "Глубокие воды" выступил легендарный голливудский постановщик Эдриан Лайн, автор таких хитов как "Неверная", "Девять с половиной недель", "Роковое влечение" и "Непристойное предложение". Фильм производства компаний New Regency и eOne спродюсировали Арнон Милчен ("Исчезнувшая", "Выживший", "Бердмэн", "Бойцовский клуб", "Секреты Лос-Анджелеса") и Энтони Катагас ("Неограненные алмазы", "Суд над чикагской семеркой", "12 лет рабства").

Помимо Аффлека и де Армас в "Глубоких водах" также задействован внушительный актерский состав: Финн Уиттрок, известный по картинам "Игра на понижение" и "Ла-Ла Ленд", а также франшизе "Американская история ужасов", Джейкоб Элорди из шоу "Эйфория" и романтической франшизы "Будка поцелуев", актер и драматург Трейси Леттс, известный по ролям в "Ford против Ferrari", "Маленьких женщинах", "Секретном досье", звезда "Карточного домика" и "Хижины в лесу" Кристен Коннолли, а также Лил Рей Ховери из блокбастера "Главный герой" и триллера "Прочь".

В центре сюжета фильма – на первый взгляд, идеальная супружеская пара Вика и Мелинды, у которых есть все, о чем можно мечтать: очаровательная дочка, роскошный дом и успешные друзья. Но их брак превратился в порочную игру, где она намеренно не скрывает свои измены, а он прощает ей все. Однако когда одного из ее любовников находят мертвым, супругов все сильнее затягивают глубокие воды подозрений и лжи.

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