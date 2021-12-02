Аффлек признался, что считает себя счастливчиком, поскольку не упустил второй шанс.

Звездная пара актеров Дженнифер Лопес и Бен Аффлек весной этого года возобновили свои отношения после 17 лет с момента окончания своего нашумевшего романа.

Влюбленные имеют счастливый вид и радуются тому, что снова вместе. В частности, 49-летний актер признался в интервью WSJ. Magazine, что возобновить отношения с Джей Ло - одно из лучших его решений, передает ТСН.

"Иногда я думаю над тем, что могу поделиться своей великой историей любви со всем миром. Действительно, это было замечательным решением - вернуться к своей любимой женщине. И я могу сказать, что во второй раз наши отношения стали только лучше, потому что мы теперь более опытные", — поделился Бен.

Также Аффлек признался, что считает себя счастливчиком, поскольку не упустил второй шанс.

Читайте также"Милые бранятся": Бен Аффлек удалил Джей Ло из друзей в Instagram"Мне очень повезло, ведь я знаю, что некоторые люди не имеют даже первого шанса, чтобы завязать с кем-то отношения. На этот раз у меня было достаточно времени, чтобы поразмышлять над неудачами прошлых отношений", — поделился актер.

Кроме того, знаменитость добавил, что его раздражают сплетни относительно их отношений с 52-летней актрисой. Он считает, что глупо делиться со всем миром своей любовью, поэтому не планирует много рассказывать о личном.

Отношения Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес начали встречаться весной этого года после того, как актриса разошлась со своим женихом Алексом Родригесом. Аффлек тоже был одинок - он расстался со своей возлюбленной Анной де Армас.

Влюбленные воссоединились после 17 лет с момента окончания своего романа - в начале 2000-х. Они были помолвлены и собирались пожениться, но свадьба так и не состоялась.

Автор: Виолетта Орлова