HBO Max показал главных звезд франшизы.

Стриминговый сервис HBO Max показал первое фото со съемок специального эпизода к годовщине выхода первой ленты о Гарри Поттере.

Кадр опубликовали в Instagram-аккаунте сервиса.

На фото можно увидеть актеров Руперта Гринта и Дэниела Рэдклиффа, а также актрису Эмму Уотсон, сыгравших главных героев серии картин.

"Будто они никогда и не уходили", - отметили в HBO Max.

Что известно о спецэпизоде ​​"20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс"?

Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" впервые вышел на большой экран в 2001 году. Всего было выпущено восемь фильмов, премьера последнего была в 2011 году.

К 20-й годовщине "поттерианы" американский интернет-сервис HBO Max выпустит специальный эпизод "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс". Он дебютирует в первый день 2022 года.

Уже известно, что в спецэпизоде ​​появятся Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Хелена Бонэм Картер, Рейф Файнс, Том Фелтон, Робби Колтрейн, Мэттью Льюис и другие.

Отметим, что в списке участников спецэпизода не заявлена автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. По слухам, она появится только на архивных кадрах в связи с обвинениями в трансфобии и расизме.

Ранее уже представили тизер спецэпизода.

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Автор: Анастасия Печенюк