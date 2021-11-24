Писательница обратилась в полицию.

Автор популярной детской серии о "Гарри Поттере", британская писательница Джоан Роулинг пожаловалась на травлю со стороны защитников прав трансгендерных людей.

Об этом она сообщила в Twitter.

Роулинг заявила, что активисты опубликовали в сети ее адрес, сфотографировавшись перед домом и нарочно показав табличку с улицей и номером дома.

После чего писательница обратилась в полицию и поблагодарила фанатов, которые вовремя заметили провокацию. Роулинг призвала сторонников, которые ретвитнули изображения с целью осудить действия группы активистов, удалить пост.

Роулинг заявила, что в течение последних нескольких лет "с ужасом наблюдала", как ее знакомые становились жертвами кампаний по запугиванию – от преследования в соцсетях, нападений на работодателей до прямых угроз насилия включительно с изнасилованием.

"Они и их семьи впали в состояние страха и страданий только потому, что отказываются некритично признавать, что социально-политическая концепция гендерной идентичности должна заменить концепцию пола", – высказалась автор "Гарри Поттера".

В свою очередь, одна из упомянутых ЛГБТ-активисток после сообщений Роулинг с сарказмом ответила в Twitter, что, мол, публикует настоящий адрес писательницы, отметив ее как "платформу 9 ¾" (из серии книг о "Гарри Поттере"): "Чтобы войти – бегите очень быстро, головой вперед, к бетонной стенки между обеими платформами".

Что предшествовало

В июне Джоан Роулинг выпустила большую колонку "о вопросах гендера и пола". Писательница выразила беспокойство из-за растущего количества трансгендерных переходов среди девушек-подростков, а также из-за того, что у трансгендерных женщин есть доступ к женскому туалету.

Эссе автора стало реакцией на жесткую критику на ее твиты, в которых она, в частности, поиронизировала над высказыванием: "люди, у которых есть менструация". В результате Роулинг раскритиковали за трансфобию, причем не только активисты, но и актеры, сыгравшие в "Поттериане".

Автор: Яна Ставская