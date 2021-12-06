Премьера проекта состоится 1 января 2022 года на HBO Max.

Американский интернет-сервис HBO Max представил новый тизер спецэпизода, посвященного 20-летию выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень". Напомним, "20-летие Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс" дебютирует в первый день Нового года.

В новом тизере, опубликованном в YouTube-канале HBO Max, фанаты поттериады могут увидеть любимых звезд, которые получают свои письма из Хогвартса.

Уже известно, что в спецэпизоде появятся Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Хелена Бонем Картер, Рэйф Файнс, Том Фелтон, Робби Колтрейн, Мэттью Льюис и другие.

Отметим, что в списке участников спецэпизода не заявлена автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. По слухам, она появится только на архивных кадрах в связи с обвинениями в трансфобии и расизме.

Премьера проекта состоится 1 января 2022 года на HBO Max.

Напомним, первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" впервые вышел на большой экран в 2001 году. Всего было выпущено восемь фильмов, премьера последнего была в 2011 году.

Вас так же могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко