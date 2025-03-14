В украинский прокат фильм выйдет 26 июня 2025 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures наконец показала полный трейлер спортивного экшна "Формула-1" (F1), главную роль в котором исполнил Брэд Питт – один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

В центре сюжета фильма – звездный пилот "Формулы-1" 1990-х годов Сонни Хейз, который после жуткой аварии был вынужден податься в другие дисциплины, став странствующим наемным гонщиком. Тридцать лет спустя бывший напарник Сонни Рубен Сервантес, а ныне владелец одной из команд "Формулы-1", оказавшейся на грани распада, связывается с Хейзом и просит его вернуться, чтобы стать наставником вундеркинда-новичка Джошуа Пирса.

Кроме Питта ("Бойцовский клуб", "Трилогия Оушена", "Бесславные ублюдки"), в ленте также сыграли Дамсон Идрис ("За гранью"), Хавьер Бардем ("Старикам здесь не место", "Вики Кристина Барселона", "Дюна"), Кэрри Кондон ("Банши Инишерина"), Тобайас Мензис (сериалы "Чужестранка", "Корона"), Сара Найлс (сериал "Тед Лассо"), Ким Бодниа (сериалы "Мост", "Ведьмак") и другие.

Видео дня

Режиссером фильма выступил Джозеф Косински ("Трон: Наследие", "Мир забвения", "Топ Ган: Маверик", "Спайдерхед").

Сценарий к фильму написал Эрен Крюгер, известный работой над франшизой "Трансформеры", а композитором выступил культовый Ханс Циммер ("Гладиатор", "Интерстеллар", "Бэтмен: Начало", "Дюна").

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 26 января 2025 года.

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