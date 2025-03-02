Forbes составил список артистов, которые получили самые большие гонорары за прошлый год.

Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров 2024 года. В рейтинг попали голливудские звезды обоих полов. Правда, в десятку лидеров по размеру гонораров попала лишь одна артистка.

Как сообщает Forbes, возглавил рейтинг американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон. Именно он стал самым высокооплачиваемым артистом Голливуда за прошлый год. Звезда фильма "Кодовое имя "Красный" заработал за 2024 год 88 миллионов долларов. Основной доход знаменитости принесли съемки в картине от Amazon, в которой он сыграл роль руководителя безопасности северного полюса. А также на его общие заработки за год повлияло участие в мультфильме "Моана-2".

На втором месте оказался актер Райан Рейнольдс. Ему удалось за прошлый год обогатиться на 85 миллионов долларов. Он получил большие гонорары за роли в фильмах "Дэдпул и Росомаха", "Воображаемые друзья" и "Добро пожаловать в Рэксэм". В последнем рассказывается об одноименном футбольном клубе, долей в котором он владеет вместе с Робом МакЭлгенни.

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Тройку самых высокооплачиваемых артистов в рейтинге закрывает Кевин Харт, который за год заработал 81 миллион долларов. В прошлом году он сыграл роль в экранизации игры Borderlands, а также в фильмах "Крепкий Гарт" и "Воздушное ограбление" от Netflix.

Единственной актрисой, которая попала в десятку артистов с самыми высокими гонорарами, стала Николь Кидман. Она заработала 31 миллион долларов. В прошлом году она сыграла роль влиятельной бизнесвумен в эротическом триллере "Хорошая плохая девочка".

Список самых высокооплачиваемых актеров 2024 года:

Дуэйн Джонсон (88 млн долларов)

Райан Рейнольдс (85 млн долларов)

Кевин Харт (81 млн долларов)

Джерри Сайнфелд (60 млн долларов)

Хью Джекман (50 млн долларов)

Брэд Питт (32 млн долларов)

Джордж Клуни (31 млн долларов)

Николь Кидман (31 млн долларов)

Адам Сэндлер (26 млн долларов)

Уилл Смит (26 млн долларов)

Отметим, что в 2023 году рейтинг самых дорогих актеров возглавлял Адам Сэндлер. Он заработал 73 миллиона долларов.

Напомним, ранее стало известно, что Дуэйн Джонсон, Леонардо Ди Каприо и Блант объединятся на экране. Они будут сниматься в новом криминальном фильме режиссера Мартина Скорсезе. События картины со звездным актерским составом будут разворачиваться на Гавайях.

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