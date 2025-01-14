В центре сюжета – пес по имени Космо, который трижды покусал людей и теперь должен предстать перед судом.

Что делать, когда закон не видит разницы между вещью и живым существом? Драматическая швейцарско-французская комедия "Народ VS Космо" (англ. Dog on Trial, фр. Le Procès du chien), которая выходит в кинотеатрах Украины 30 января 2025 года, рассматривает этот вопрос с юмором, философской глубиной и настоящей любовью к животным.

Может ли собака быть главным действующим лицом судебного процесса? Летиция Дош, известная французско-швейцарская актриса, в своем режиссерском дебюте "Народ VS Космо" предлагает зрителям порассуждать над этим абсурдным, но не невозможным предположением.

В центре сюжета – собака по имени Космо, которая трижды покусала людей и теперь должна предстать перед судом. Но стоит ли судить животное по человеческим законам, и кто защитит его, если закон отказывается признавать его живым существом?

Мировая премьера ленты состоялась в прошлом году в рамках второй по престижности программы Каннского кинофестиваля "Особый взгляд". В Украине фильм впервые был продемонстрирован летом на Одесском международном кинофестивале, а теперь выходит в широкий кинотеатральный прокат.

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema, дистрибутором ленты в Украине, рассказывает об этом трогательном и добром фильме, который не оставит равнодушным ни одно любящее сердце.

О чем фильм

Летиция Дош, актриса, известная по ролям в фильмах "Мой Король", "Катастрофа", "Работник года" и "Афера по-семейному", стала не только режиссером, но и одной из сценаристок этой ленты – вместе с Анной-Софи Байли. А еще – сыграла в своем режиссерском дебюте главную женскую роль: адвоката Аврил Луччиани, которая берется за дело Космо, несмотря на то, что оно на первый взгляд кажется безнадежным.

Итак, что же, собственно, произошло. Пес Космо трижды покусал людей, поэтому по закону его должны усыпить. Хозяин Космо, слабовидящий Дариус (Франсуа Дамьен), в отчаянии, однако не намерен сдаваться. В надежде защитить животное он и обращается к Аврил Луччиани. Эта адвокатша не отказывается от сложных случаев, впрочем – то и дело проигрывает в суде. Это изрядно возмущает ее руководство, поэтому на этот раз она твердо решила выиграть дело. И не только для того, чтобы спасти собственную карьеру, но и потому, что женщину невероятно растрогала настоящая любовь и нежность, живущая между Космо и его хозяином.

История вопроса: суды над животными были еще в Средневековье

Для современного человека суд над Космо выглядит абсурдом, но на самом деле подобные процессы в Европе когда-то были очень распространены: эта практика началась еще во времена Средневековья и продолжалась примерно до середины XVIII века.

И, к сожалению, эти процессы очень часто были совсем негуманными: следствие велось с допросами и пытками – так же, как тогда расследовали дела в отношении обвиняемых-людей, ведь считалось, что животные действуют сознательно, а значит, и отвечать должны за свои поступки по всем правилам. Впрочем, так же, как и люди, животные имели право на адвокатов.

Более того: животные могли также выступать в суде в качестве свидетелей. Но здесь был большой риск, что они, опять же, превратятся... в обвиняемых. Если суд устанавливал, что животные видели преступление, но не позвали на помощь криками, их жестоко наказывали как соучастников.

Но не все средневековые процессы над животными были такими страшными – некоторые были очень гуманными и анекдотичными одновременно. Так, например, в середине XVI века в Швейцарии (кстати, именно в этой стране разворачиваются события "Народ VS Космо") жители одного региона судились с... жуками-вредителями. Но благодаря красноречию адвоката для жуков все завершилось лишь постановлением о переселении в другое место. Была создана специальная комиссия, которая долго решала, куда именно должны переехать жуки. А когда подходящее место нашлось, был составлен документ о праве собственности жуков на этот участок. И теперь местным жителям снова пришлось обращаться в органы власти, чтобы добиться разрешения ходить по этой частной собственности жуков (которые, конечно, и не думали туда перебираться).

Собака – вещь или личность?

В современном мире быть казненным за нарушение человеческих правил – это, к сожалению, до сих пор вполне реальная судьба для животных: как диких, так и домашних.

Сценарий "Народ VS Космо" Летиция Дош писала не на основе истории какого-то конкретного пса. Это скорее сборный сюжет, исследующий юридические и философские вопросы о личности животных, возможности предоставления им прав и того, как общество требует равного законопослушания и от людей, и от животных.

Дош основывала ленту на нескольких реальных судебных делах, когда владельцев собак судили за действия их питомцев, включая одно, которое дошло до Европейского суда по правам человека.

"Меня очень заинтересовало то, как эта история повлияла на город, в котором она происходила, – объясняет Дош, – Люди очень эмоционально к этому относились: были демонстрации, петиции. Это показывает, что эта проблема затрагивает что-то глубокое в нашем обществе. Закон рассматривает животных как вещи: именно поэтому мы можем есть их, именно поэтому можем убивать их, если они опасны. Мы их уничтожаем, но это не убийство с юридической точки зрения".

Законы, касающиеся статуса животных, начали меняться лишь недавно. Некоторые страны, такие как Франция, Бразилия и Великобритания, теперь признают чувствительность животных, то есть их способность испытывать страх, боль, а также положительные эмоции, такие как восторг и радость. Но многие страны, включая США, этого до сих пор не делают. И фильм поднимает именно эту проблему.

"Я спросила себя: "А что, если бы собака больше не была вещью, а стала кем-то? Как тогда правосудие справилось бы с этим?" – говорит режиссер и сценарист. – Это было очень смешно и в то же время вызвало бы много вопросов".

Palm Dog Award для собачки Коди

Поиски ответов на эти вопросы не просто помогли Летиции создать действительно замечательный и добрый фильм, но и попасть с ним на Каннский кинофестиваль – во вторую по престижности конкурсную программу "Особый взгляд", которая концентрируется именно на нетипичном режиссерском видении. Дош со своим фильмом номинировалась и на премию секции "Особый взгляд", и на награду "Золотая камера", впрочем, не выиграла. Зато триумфатором фестиваля стал исполнитель главной собачьей роли в ее фильме.

Роль Космо сыграл старенький десятилетний песик Коди – микс бельгийского малинуа с бретонским спаниелем, пуделем и хаски. И именно Коди получил своеобразную "Золотую пальмовую ветвь" для собак – награду Palm Dog Award Каннского кинофестиваля.

Это – ежегодная награда, которая с 2001 года присуждается международными кинокритиками во время Каннского кинофестиваля. Ее основал Тоби Роуз в 2001 году, и она вручается за лучшую актерскую игру собаки (реальной или анимированной) или группы собак. Награда представляет собой кожаный собачий ошейник с надписью PALM DOG.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 75% одобрения от критиков.

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