Озвучкой занималась студия LeDoyen Studio.

На стриминговом сервисе Netflix вышел еще один фильм с полноценным украинским дубляжем. Речь идет об анимационном фильме «Губка Боб: Побег Губки».

Читайте такжеСемья Бекхэмов продала Netflix тайны личной жизни за $20 миллионовКак пишет ITC, озвучкой занималась студия LeDoyen Studio, так как мультфильм должен был выйти в кинотеатрах, но его премьеру перенесли в диджитал.

До этого на Netflix вышел еще один мультфильм с украинским дубляжем – «Барби и волшебные дельфины» (2017 год), а также два сезона мультсериала «Лего Ниндзяго. Мастера Кружитцу».

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Автор: УНИАН