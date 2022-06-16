Что посмотреть в кино во второй половине 2022 года - подскажет УНИАН.

Даже во время войны украинцы продолжают ходить в кино там, где это безопасно. Просмотр хорошего кино поможет нам хотя бы немного отдохнуть в такое трудное время, а также обсудить фильм с друзьями и родными. УНИАН расскажет, какие главные киноновинки выйдут на больших экранах во втором полугодии 2022 года.

Мир Юрского периода: Господство - 23 июня (боевик, приключения, научная фантастика)

В конце июня на украинские экраны выйдет последний фильм из легендарной франшизы про оживших древних животных. По сюжету фильма прошло четыре года с тех пор, как вся инфраструктура острова Исла-Нублар была разрушена. Люди вынуждены жить вместе с динозаврами, а существование человечества под вопросом.

К своим ролям вернулись Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард, а также в картине появятся звезды оригинального фильма: Сэм Нил, Джефф Голдблум и Лора Дерн.

Тор: Любовь и гром - 7 июля (супергерои, боевик)

Это четвертый сольный фильм о супергерое Торе в исполнении Криса Хемсфорта. Кино посвящено его приключениями в космосе и сражении со злодеем по имени Убийца богов Горр, который жаждет уничтожить всех богов. В дороге главного героя будет сопровождать его бывшая девушка Джейн Фостер, сыгранная Натали Портман. Ожидается что фильм будет неординарным, местами поучительным и, конечно же, эпичным.

Быстрее пули - 14 июля (экшен, триллер, комедия)

Режиссер Дэвид Литч ("Дэдпул 2", "Джон Уик") снял фильм по сюжету японского автора детективов Котаро Исаки. Пятеро наемных убийц едут в одном скоростном поезде между японскими городами. Каждый из них имеет свое задание, и вскоре они выясняют, что все их задания связаны. Наемники пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе. Главные роли сыграли Сандра Баллок и Брэд Питт, который самостоятельно исполнил большинство трюков.

Худший человек в мире - 14 июля (драма, романтика, комедия)

Романтическая драма норвежского производства расскажет историю эрудированной и непоседливой женщины Джули. Она имеет много интересов и талантов, но не может найти свое призвание в мире. Её попытки найти себе пару также неудачны. В фильме присутствуют элементы черной комедии и иронии героев над самим собой. В этом фильме каждый взрослый узнает себя.

Не волнуйся, солнышко - 23 сентября (ужасы, триллер, драма)

Психологический триллер разворачивается в Калифорнии 1950-ых годах, в экспериментальном утопическом обществе. Главная героиня, сыгранная Флоренс Пью - молодая домохозяйка со скучной жизнью. Однажды девушка узнает, что её муж вместе с его богатыми друзьями скрывают от неё ужасную тайну. Этот секрет терзает её...

Флэш - 3 ноября (супергерои, боевик)

Фанаты "Лиги справедливости" в ноябре увидят историю физика-ядерщика Барри Аллена, известного как супергерой Флэш. В ходе неудачного эксперимента мужчина получил суперспособности к быстрому передвижению и сверхреакциям. Фильм расскажет о попытках Флэша изменить свое прошлое и его блужданиям по альтернативным вселенным.

Черная пантера 2: Ваканда навсегда - 11 ноября (супергерои, приключения)

Ещё один супергеройский фильм осени будет посвящен Черной Пантере, которой в этом фильме стала сестра Т’Чаллы Шури. Фильм посвящен памяти актера Чедвику Боузману, который должен был исполнить главную роль, но неожиданно умер от рака в 2020 году. Замену актеру искать не стали, а изначальный сценарий был полностью переписан. Нас ждет увлекательное и многоуровневое кино, которое приятно отличается от других произведений супергеройского жанра.

Аватар 2: Путь воды - 16 января (экшен, боевик, научная фантастика)

Продолжение легендарного фильма Джеймса Кэмерона переносилось много раз, но наконец выйдет в самом конце 2022 года. В свое время первый "Аватар" поразил зрителей потрясающей графикой и красивыми тропическими пейзажами, а также интересной историей солдата, который перешел на сторону пришельцев и вместе с ними стал защищать их планету от людей.

В фильме 2022 покажут недалекое будущее, где у главных героев уже появилось трое детей. События "Аватара 2" в основном будут происходить в океане, а подводный мир несомненно будет очень зрелищным.

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