Претензии коснулись главного персонажа в исполнении Энн Хэтэуэй - ведьма показана с руками, похожими на эктродактильную аномалию конечностей.

В Голливуде возник очередной скандал - на этот раз создателей фильма "Ведьмы" обвинили в оскорблении людей с инвалидностью.

Читайте также"Ведьмы": страшная сказка на Хэллоуин с "милашкой" Энн Хэтэуэй (обзор)В частности, претензии коснулись главного персонажа в исполнении Энн Хэтэуэй - ведьма показана с руками, похожими на эктродактильную аномалию конечностей, более известную как "раздвоенная рука" (является типичным отсутствие одного или нескольких пальцев на ноге или руке).

Сама Хэтэуэй опубликовала в своем Instagram ролик, записанный с людьми с инвалидностью. В посте актриса извинилась за то, что оскорбила чувства тех, у кого есть диагноз "раздвоенная рука", передает 112.ua.

"Позвольте мне начать с того, что я делаю все возможное, чтобы быть чувствительной к чувствам и переживаниям других людей... Как тот, кто действительно верит в инклюзивность действительно ненавидит жестокость, я прошу прощения за причиненный боль. Простите", – написала Энн Хэтэуэй.

Актриса добавила, что не обратила внимание на детали изображения Верховной Ведьмы. В противном случае Хэтэуэй не допустила бы, чтобы ее героиня предстала перед камерой в таком образе. Кинозвезда добавила, что впредь не будет допускать таких ошибок.

"Я особенно хочу сказать, что сочувствую детям, имеющим раздвоенные конечности. Теперь, когда я больше осведомлена в этой теме, я выражаю особые извинения тем, кто упорно поддерживает вас и любит так, как я своих детей. Простите, что подвела", – отметила Хэтэуэй.

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Автор: УНИАН