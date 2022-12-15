В украинский прокат лента выйдет 5 января 2023 года.

Вышел трейлер украинско-польской исторической драмы "Щедрик" от режиссера Олеси Моргунец-Исаенко ("Депортация 44-46", "Грубешевская операция").

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, события фильма разворачиваются в начале Второй мировой войны, а в центре сюжета – три семьи, которые живут под одной крышей. Украинская, еврейская и польская семьи одинаково ощутили на себе притеснения как Третьего Рейха, так и карательного режима СССР. В безысходности порабощения украинская семья принимает к себе детей, родители которых стали жертвами оккупантов, и самоотверженно оберегает их, словно собственную дочь Ярославу. Девочка больше всего мечтает примирить весь мир благодаря украинскому "Щедрику", который пытаются стереть из ее памяти. И слова праздничной песни ведут к свету в сплошном мраке немецкого и советского порабощения.

Главные роли в фильме исполнили Яна Королева, Полина Громова, Евгения Солодовник, Кристина Ушицкая, Йоанна Опозда, Андрей Мостренко, Томаш Собчак и другие.

Фильм был готов к выпуску еще в 2021 году, а его мировая премьера состоялась в марте 2022 года. В широкий украинский прокат лента выйдет только 5 января 2023 года.

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