Кинолента выходит в прокат 5 января 2023 года.

5 января 2023 года в кинотеатрах состоится премьера исторической драмы "Щедрик". Она рассказывает о том, как война разрушала человеческие судьбы.

Историческая драма "Щедрик": сюжет

Действие картины происходит в Ивано-Франковске во времена Второй мировой войны (тогда город носил название Станислав). Жители становятся свидетелями борьбы двух империй зла - Советского Союза с одной стороны и нацистского Третьего Рейха - с другой.

Преподавательница пения София вынуждена забрать домой девочек, оставшихся без родителей. Их и свою родную дочь Ярославу она оберегает от опасности. Ярослава верит - примирить мир можно волшебной мелодией "Щедрика". Окончание Второй мировой войны не принесло долгожданного освобождения. Девочек насильно забрали в детский дом. Несмотря на жесткое перевоспитание и притеснения, веру в прекрасное они смогли пронести сквозь года.

Также в фильме показано, как украинцы, поляки и евреи, живущие в одном доме, объединяются, чтобы пережить все потрясения. Роль легендарного "Щедрика" Николая Леонтовича в ленте символичная - песня является символом света, надежды, веры в лучшее.

"Щедрик" - это элемент самоидентификации, помогающий понять кто ты. Так песня "Щедрик" для маленькой Ярославы - это песня ее семьи, ее корни. В фильме также будут звучать польские и еврейские песни, потому что каждый народ имеет свой язык, свою песню, и свое право на существование", - прокомментировала режиссер картины Олеся Моргунец-Исаенко.

Фильм "Щедрик": актерский состав

Автор сценария - Ксения Заставская. В главных ролях снялись не только украинские актеры, а еще польские и немецкие: Яна Королева, Полина Громова, Евгения Солодовник, Кристина Ушицкая, Йоанна Опозда, Андрей Мостренко, Томаш Собчак, Алла Бинеева, Дарья Галадюк, Милана Галадюк, Мирослав Ганишевский, Андрей Ис, Анастасия Матешко, Полина Трегубова, Тимофей Дмитриенко, Янина Руденская, Александр Половец, Владимир Кравчик, Якоб Вальзер, Татьяна Круликовская, Светлана Штанько.

Олеся Моргунец-Исаенко добавила, что несмотря на трагический сюжет, "Щедрик" подходит для просмотра всей семьей - в нем нет страшных сцен.

Вот как картину описал продюсер проекта Тарас Босак:

"Картина не о войне, а о жизни обычных людей во время военных действий и оккупации. Наши герои не теряют человечности и достоинства, несмотря на все испытания судьбы".

Трейлер "Щедрик"

Реакция соцсетей на трейлер "Щедрик"

"Выглядит качественно, насколько это возможно понять из тизера на 5 секунд. Лишь бы полный метр не подкачал ни техническим качеством, ни наполнением"

"Интересно, будем смотреть"

"Тизер очень мощный! Обязательно буду смотреть!"

Напомним, названы 6 лучших новинок декабря 2022.

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