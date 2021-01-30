Кроме самого масштабного фестиваля, также отменен фестиваль Stagecoach.

Самый масштабный из музыкальных фестивалей мира Coachella отменили.

Читайте такжеКрупнейший музыкальный фестиваль мира переносят на полгода из-за коронавируса - СМИФестиваль, который должен был состояться с 9 по 18 апреля, в третий раз отложили из-за опасений вспышки заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил представитель системы здравоохранения округа Риверсайд в Калифорнии Кэмерон Кайзер на странице в Twitter. Также отменено фестиваль Stagecoach, передает ТСН.

"В связи с пандемией, офицер здравоохранения доктор Камерон Кайзер подписал распоряжение о здравоохранении, которое отменяет фестивали музыки и искусств Coachella и Stagecoach, запланированные на апрель в 2021 году. Мы с нетерпением ждем, когда события смогут вернуться", - говорится в сообщении.

Отмена фестиваля Coachella

В прошлом году фестиваль Coachella отменили, отметив, что мероприятие состоится в 2021 году. Мероприятие отменили впервые за 20 лет. Каждый из фестивальных дней посещает более 100 тыс. человек из разных уголков мира.

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Автор: УНИАН