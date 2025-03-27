Премьера триллера в украинском прокате состоится в мае этого года.

Компания Adastra Cinema представила первый трейлер фильма "Ночь с психопатом", который соединил в себе сразу несколько жанров: комедия, ужасы и триллер. Лента станет напряженной новинкой этой весны, которая захватит зрителя своим сюжетом и удивит жуткой историей с элементами черного юмора.

В центре сюжета певица София, которую сыграла Самара Уивинг. У женщины есть одержимый фанат - психопат Дерсон. Он решает сделать предложение суперзвезде, ворвавшись однажды ночью в ее особняк в Лос-Анджелесе.

Исполнительница изо всех сил пытается избежать своей незапланированной и кровавой свадьбы, но надеяться приходится только на себя и на помощь верного телохранителя Белла. Одну кровавую ночь с фанатиком не удастся пережить всем.

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Фильм собрал звездный актерский состав. Роль эпатажной и дерзкой поп-звезды исполняет Самара Уивинг - одна из современных "королев крика", известная по ролям в фильмах ужасов "Игра в прятки", "Няня" и "Крик 6".

Роль фанатичного психопата получил Рэй Николсон ("Идеальное алиби", "Улыбка 2") - сын актера Джека Николсона. Актер Эрик Дейн ("Эйфория", "Анатомия страсти") воплотил на экране верного охранника певицы.

Режиссером и сценаристом "Фанатика" стал Джимми Уорден, который продолжает жанровую традицию своих картин "Няня" и "Кокаиновый медведь". И если в "Няне" Самара Уивинг олицетворяла безумную одержимость культа, теперь она перевоплотилась в жертву маньяка, одержимого ею.

Спродюсировала ленту компания LuckyChap, принадлежащая супругам Марго Робби и Тому Эккерли. Она известна по фильмам "Барби", "Девушка, подающая надежды" и "Солтберн".

Напряженный и одновременно комедийный триллер "Ночь с психопатом" появится на больших экранах в Украине уже 1 мая 2025 года.

Напомним, ранее Sony показала тизер фильма ужасов "Верни ее". Картину создали братья Дэнни и Майкл Филиппу, которые работали над хоррором "Два, три, демон, приди!" 2022 года. Лента выйдет в украинский прокат уже этой весной.

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