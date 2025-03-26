Картину создали братья Дэнни и Майкл Филиппу, которые работали над хоррором "Два, три, демон, приди!" 2022 года.

Кинокомпания Sony Pictures представила первый тизер нового фильма ужасов "Верни ее". Премьера хоррора от создателей ужаса "Два, три, демон, приди!" в украинском прокате состоится уже этой весной.

В центре сюжета картины брат и сестра, которые стали сиротами. Они становятся частью жуткого ритуала своей новой матери, которая усыновила их. Переехав в ее жуткий и уединенный дом брат и сестра обнаруживают зловещие намерения женщины, которая способна на все.

Главную роль в фильме исполнила номинантка на премию "Оскар" за фильм "Форма воды" британская актриса Салли Хокинс. Режиссерами нового хоррора стали братья Дэнни и Майкл Филиппу из Австралии. Именно они, кстати, также были авторами нашумевшего фильма ужасов "Два, три, демон, приди!" 2022 года.

Видео дня

Предыдущая картина режиссеров, как известно, собрала в мировом прокате 92 миллиона долларов и получила положительные оценки от критиков. В частности, на IMDb у него оценка 7,1 балла из 10, а на Rotten Tomatoes - 95% одобрения от критиков и 82% от зрителей.

Тизер почти не раскрывает подробностей картины. Но даже в нем не обошлось без "кровавых сцен", которые уже наводят ужас на зрителя. Лента "Верни ее" выйдет в украинский прокат уже этой весной. Премьера запланирована на 29 мая.

Напомним, ранее вышел новый фрагмент сериала "Чужой: Земля". Картина станет приквелом к оригинальному одноименному фильму 1979 года, события которого по сюжету будут разворачиваться за три десятилетия до него. Премьера сериала состоится в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: