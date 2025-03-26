Кинокомпания Sony Pictures представила первый тизер нового фильма ужасов "Верни ее". Премьера хоррора от создателей ужаса "Два, три, демон, приди!" в украинском прокате состоится уже этой весной.
В центре сюжета картины брат и сестра, которые стали сиротами. Они становятся частью жуткого ритуала своей новой матери, которая усыновила их. Переехав в ее жуткий и уединенный дом брат и сестра обнаруживают зловещие намерения женщины, которая способна на все.
Главную роль в фильме исполнила номинантка на премию "Оскар" за фильм "Форма воды" британская актриса Салли Хокинс. Режиссерами нового хоррора стали братья Дэнни и Майкл Филиппу из Австралии. Именно они, кстати, также были авторами нашумевшего фильма ужасов "Два, три, демон, приди!" 2022 года.
Предыдущая картина режиссеров, как известно, собрала в мировом прокате 92 миллиона долларов и получила положительные оценки от критиков. В частности, на IMDb у него оценка 7,1 балла из 10, а на Rotten Tomatoes - 95% одобрения от критиков и 82% от зрителей.
Тизер почти не раскрывает подробностей картины. Но даже в нем не обошлось без "кровавых сцен", которые уже наводят ужас на зрителя. Лента "Верни ее" выйдет в украинский прокат уже этой весной. Премьера запланирована на 29 мая.
Напомним, ранее вышел новый фрагмент сериала "Чужой: Земля". Картина станет приквелом к оригинальному одноименному фильму 1979 года, события которого по сюжету будут разворачиваться за три десятилетия до него. Премьера сериала состоится в этом году.