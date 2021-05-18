Сегодня вечером, в 22:00 по киевскому времени, стартует ежегодный песенный конкурс Евровидение 2021 - смотреть онлайн его можно будет сразу на двух украинских телеканалах.
Прямую трансляцию осуществляют СТБ и UA: Перший.
Стоит отметить, что прямая трансляция для СТБ в YouTube в этом году заблокирована, так что смотреть конкурс в эфире этого канала можно будет только по телевизору.
Прямая трансляция Евровидение 2021 доступна ниже.
Также УНИАН ведет онлайн песенного конкурса.
В первом полуфинале выступит украинская группа Go_A. Впервые за 15 лет представители Украины споют песню полностью на украинском языке. Видео с репетиции песни "Шум" оказалось в трендах YouTube.
Полностью состав и очередность выступлений в первом из двух полуфиналов выглядит следующм образом:
- The Roop – «Discoteque» (Литва)
- Ana Soklič – «Amen» (Словения)
- Manizha – «Russian Woman» (Россия)
- Tusse – «Voices» (Швеция)
- Montaigne – «Technicolour» (Австралия)
- Vasil – «Here I Stand» (Северная Македония)
- Daði og Gagnamagnið – «10 Years» (Ирландия)
- Elena Tsagrinou – «El Diablo» (Кипр)
- TIX – «Fallen Angel» (Норвегия)
- Albina – «Tick-Tock» (Хорватия)
- Hooverphonic – «The Wrong Place» (Бельгия)
- Eden Alene – «Set Me Free» (Израиль)
- ROXEN – «Amnesia» (Румыния)
- Efendi – «Mata Hari» (Азербайджан)
- Go_A – «SHUM» (Украина)
- Destiny – «Je Me Casse» (Мальта)
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