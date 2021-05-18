Юбилейный 65-й конкурс песни Евровидение пройдет в голландском Роттердаме

Сегодня вечером, в 22:00 по киевскому времени, стартует ежегодный песенный конкурс Евровидение 2021 - смотреть онлайн его можно будет сразу на двух украинских телеканалах. 

Прямую трансляцию осуществляют СТБ и UA: Перший.

Стоит отметить, что прямая трансляция для СТБ в YouTube в этом году заблокирована, так что смотреть конкурс в эфире этого канала можно будет только по телевизору.

Прямая трансляция Евровидение 2021 доступна ниже.

Также УНИАН ведет онлайн песенного конкурса.

В первом полуфинале выступит украинская группа Go_A. Впервые за 15 лет представители Украины споют песню полностью на украинском языке. Видео с репетиции песни "Шум" оказалось в трендах YouTube.

Полностью состав и очередность выступлений в первом из двух полуфиналов выглядит следующм образом:

  1. The Roop – «Discoteque» (Литва)
  2. Ana Soklič – «Amen» (Словения)
  3. Manizha – «Russian Woman» (Россия)
  4. Tusse – «Voices» (Швеция)
  5. Montaigne – «Technicolour» (Австралия)
  6. Vasil – «Here I Stand» (Северная Македония)
  7. Daði og Gagnamagnið – «10 Years» (Ирландия)
  8. Elena Tsagrinou – «El Diablo» (Кипр)
  9. TIX – «Fallen Angel» (Норвегия)
  10. Albina – «Tick-Tock» (Хорватия)
  11. Hooverphonic – «The Wrong Place» (Бельгия)
  12. Eden Alene – «Set Me Free» (Израиль)
  13. ROXEN – «Amnesia» (Румыния)
  14. Efendi – «Mata Hari» (Азербайджан)
  15. Go_A – «SHUM» (Украина)
  16. Destiny – «Je Me Casse» (Мальта)

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Автор: Андрей Софин