Сегодня решится, попадет ли украинский коллектив Go_A в финал.

Сегодня вечером, в 22:00 по киевскому времени, стартует ежегодный песенный конкурс Евровидение 2021 - смотреть онлайн его можно будет сразу на двух украинских телеканалах.

Прямую трансляцию осуществляют СТБ и UA: Перший.

Стоит отметить, что прямая трансляция для СТБ в YouTube в этом году заблокирована, так что смотреть конкурс в эфире этого канала можно будет только по телевизору.

Прямая трансляция Евровидение 2021 доступна ниже.

Также УНИАН ведет онлайн песенного конкурса.

В первом полуфинале выступит украинская группа Go_A. Впервые за 15 лет представители Украины споют песню полностью на украинском языке. Видео с репетиции песни "Шум" оказалось в трендах YouTube.

Полностью состав и очередность выступлений в первом из двух полуфиналов выглядит следующм образом:

The Roop – «Discoteque» (Литва) Ana Soklič – «Amen» (Словения) Manizha – «Russian Woman» (Россия) Tusse – «Voices» (Швеция) Montaigne – «Technicolour» (Австралия) Vasil – «Here I Stand» (Северная Македония) Daði og Gagnamagnið – «10 Years» (Ирландия) Elena Tsagrinou – «El Diablo» (Кипр) TIX – «Fallen Angel» (Норвегия) Albina – «Tick-Tock» (Хорватия) Hooverphonic – «The Wrong Place» (Бельгия) Eden Alene – «Set Me Free» (Израиль) ROXEN – «Amnesia» (Румыния) Efendi – «Mata Hari» (Азербайджан) Go_A – «SHUM» (Украина) Destiny – «Je Me Casse» (Мальта)

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Автор: Андрей Софин