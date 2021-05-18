Организаторы песенного конкурса определили порядок выступлений исполнителей.

18 мая в 22:00 начнется первый полуфинал ежегодного песенного конкурса "Евровидение". На нем участники 18 стран выступят со своими песнями. Организаторы конкурса определили порядок выступления всех участников и утвердили их песни. Одной из стран-участниц первого полуфинала будет Украина.

Как пройдет "Евровидение" в 2021 году

Традиционно конкурс состоит из двух полуфиналов. Первый этап проводится сегодня. 20 мая состоится второй полуфинал, где выступят оставшиеся 17 претендентов. Из каждого полуфинала будет выбрано по 10 стран, которые войдут в финал. В финале также выступит страна, которая принимает конкурс(в 2021 году - Нидерланды), и пять стран-основателей конкурса: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания. Всего в финале выступит 26 стран. Беларусь и Армения в этом году выбыли из числа участников.

Порядок выступлений в первом полуфинале

18 мая страны будут выступать в таком порядке: Литва, Словения, Российская Федерация, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина, Мальта. Все участники уже определились со своими песнями.

Литва — группа The Roop с песней «Discoteque». Словения — Ана Соклич с песней «Amen». Россия — Manizha с песней «Russian Woman». Швеция — Туссе с песней «Voices». Австралия — Монтень с песней «Technicolour». Северная Македония — Василь Гарванлиев «Here I Stand». Ирландия — Лесли Рой с песней «Maps». Кипр — Элена Цагрину с песней «El Diablo». Норвегия — TIX с песней «Fallen Angel». Хорватия — Альбина с песней «Tick-Tock». Бельгия — Hooverphonic с песней «The Wrong Place». Израиль — Эден Алене с песней «Set Me Free». Румыния — Roxen с песней «Amnesia». Азербайджан — Самира Эфенди с песней «Mata Hari». Украина — Go_A с песней «SHUM». Мальта — Дестини Чукуньере с песней «Je me casse».

Украина в первом полуфинале выступит предпоследней. Страну будет представлять группа Go_A с песней "Шум". Песня выполнена в стиле электронной народной музыки. Украинцы смогут голосовать в первом полуфинале за всех участников, кроме представителей своей страны.

Во втором полуфинале страны выступят в таком порядке: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.

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Автор: Екатерина Пулатова