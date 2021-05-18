До самого ожидаемого международного песенного конкурса осталось совсем немного времени.

Совсем скоро начнется первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение". В прошлом году из-за пандемии коронавируса шоу решили не проводить, что расстроило его поклонников. В этом году конкурс проводится в городе Роттердам в Нидерландах. В первом полуфинале свои выступления покажут 16 стран, среди которых есть Украина. Нашу страну представляет группа народно-электронной музыки Go_A с песней "Шум",

Где и во сколько смотреть полуфинал

Первый полуфинал Евровидения состоится 18 мая, во вторник, а второй – в четверг 20 мая. В субботу 22 мая нас ожидает яркий финал.

Первый полуфинал начнется 18 мая в 22:00 по Киеву. На нем будут выступать страны в таком порядке:

Литва Словения Россия Швеция Австралия Северная Македония Ирландия Кипр Норвегия Хорватия Бельгия Израиль Румыния Азербайджан Украина Мальта

Поэтому выступление Украины можно будет посмотреть под утро. Вести трансляцию Евровидения в Украине будут телеканалы СТБ и UA: Перший. УНИАН также будет следить за шоу в текстовом формате.

Что известно о "Евровидении 2021"

Конкурс проводится в Нидерландах, ставших победителями в 2019 году. Количество зрителей в зале будет уменьшено с целью соблюдения социальной дистанции. Все зрители должны получить отрицательный тест на коронавирус. Ведущими конкурса станут актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец и шоумен Ян Смит.

Украина по прогнозам букмекеров имеет шанс на победу в этом году. Впервые за 15 лет представители Украины споют песню полностью на украинском языке. Видео с репетиции песни "Шум" оказалось в трендах YouTube.

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Автор: Екатерина Пулатова