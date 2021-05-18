Где смотреть Евровидение 2021 онлайн / фото УНИАН

Совсем скоро начнется первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение". В прошлом году из-за пандемии коронавируса шоу решили не проводить, что расстроило его поклонников. В этом году конкурс проводится в городе Роттердам в Нидерландах. В первом полуфинале свои выступления покажут 16 стран, среди которых есть Украина. Нашу страну представляет группа народно-электронной музыки Go_A с песней "Шум",

Где и во сколько смотреть полуфинал

Первый полуфинал Евровидения состоится 18 мая, во вторник, а второй – в четверг 20 мая. В субботу 22 мая нас ожидает яркий финал. 

Первый полуфинал начнется 18 мая в 22:00 по Киеву. На нем будут выступать страны в таком порядке:

  1. Литва
  2. Словения
  3. Россия
  4. Швеция
  5. Австралия
  6. Северная Македония
  7. Ирландия
  8. Кипр
  9. Норвегия
  10. Хорватия
  11. Бельгия
  12. Израиль
  13. Румыния
  14. Азербайджан
  15. Украина
  16. Мальта

Поэтому выступление Украины можно будет посмотреть под утро. Вести трансляцию Евровидения в Украине будут телеканалы СТБ и UA: Перший. УНИАН также будет следить за шоу в текстовом формате.

Что известно о "Евровидении 2021"

Конкурс проводится в Нидерландах, ставших победителями в 2019 году. Количество зрителей в зале будет уменьшено с целью соблюдения социальной дистанции. Все зрители должны получить отрицательный тест на коронавирус. Ведущими конкурса станут актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец и шоумен Ян Смит. 

Украина по прогнозам букмекеров имеет шанс на победу в этом году. Впервые за 15 лет представители Украины споют песню полностью на украинском языке. Видео с репетиции песни "Шум" оказалось в трендах YouTube.

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Автор: Екатерина Пулатова