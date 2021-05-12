Букмекеры также улучшили свои прогнозы по Украине на песенном конкурсе.

Видео с репетиции группы Go_A на сцене Евровидения 2021 ворвалось в тренды YouTube. Сейчас ролик занимает 4 место, ранее он находился на 3 позиции.

Читайте такжеБукмекеры обновили прогноз по Евровидению 2021: сменился лидер, а Украина резко "взлетела" в рейтингеОб этом свидетельствуют данные YouTube "Втренде".

Кроме того, букмекеры улучшили прогноз по нашей стране накануне старта международного песенного конкурса. Сейчас коллектив Go_A занимает 9 строчку, ранее ему прогнозировали 10 место.

"Видео с первой репетиции на Rotterdam Ahoy в трендах YouTube на 3 месте! А еще, теперь мы занимаем 9 место по прогнозам", - сообщила группа на своей странице в Facebook.

Евровидение 2021: что известно

Конкурс состоится в Роттердаме в мае. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поехала группа Go_A с песней "Шум".

Полуфиналы и финал Евровидения-2021 в Украине можно будет посмотреть на двух телеканалах – СТБ и UΛ:Перший.

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Автор: Ольга Робейко