Эван Питерс может сыграть в сериале "ВандаВижен"

Питерс заключил соглашение об участии в проекте в конце 2019 года, а вскоре снялся для своих сцен.

Звезда "Американской истории ужасов" Эван Питерс может сыграть одну из главных ролей в будущем сериале "ВандаВижен" по комиксам Marvel.

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Питерс заключил соглашение об участии в проекте в конце 2019 года, а вскоре снялся для своих сцен, сообщает screenrant. Однако подтверждений от Disney и Marvel Studios пока не было.

Питерс сыграл Ртуть в фильмах серии "Люди Икс". Будет ли он играть этого персонажа в сериале не известно. Есть предположение, что ему могла достаться роль Мефисто или Николаса Скрэтча.

Сериал "ВандаВижен" по комиксам Marvel выйдет на сервисе Disney+ в этом году. Подробности сюжета пока не раскрываются, но, похоже, Алая Ведьма найдет способ объединиться со своим возлюбленным. Сериал также будет связан с событиями сиквела "Доктора Стрэнджа", который выйдет в мае 2021 года.

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