Вышел новый трейлер сериала "Старгерл"

Премьера сериала состоится 12 мая 2020 года.

Телеканал The CW представил новый трейлер сериала "Старгерл" (Stargirl) по комиксам DC. Сценаристом и продюсером проекта выступает писатель Джефф Джонс.

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Сериал расскажет о школьнице Кортни Уитмор, нашедшей посох Стармэна среди вещей ее отчима Пэта Дугана. Раньше он был помощником Стармэна, но после его смерти ушел на покой, забрав его посох. Посох выбирает Кортни в качестве своего владельца, и с этого момента она становится Старгерл, передает 112.ua.

Главную героиню играет Брэк Бессинджер, а роль Пэта Дугана исполнит Люк Уилсон. В сериале также будет сниматься Луис Ферриньо-младший, которому досталась роль Рекса Тайлера, также известного как Часовой. Джоэл МакГейл сыграет роль Сильвестра Пембертона - Стармена. Брайан Стейпф будет играть Теда Гранта (Дикий Кот).

Премьера сериала состоится 12 мая 2020 года.