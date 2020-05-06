Disney работает над сериалом о темнокожей преемнице Железного человека – СМИ

По неподтвержденным данным, съемки шоу запланированы на 2021 год.

Принадлежащая Disney компания Marvel Studios разрабатывает сериал «Железное сердце», который будет посвящен одноименному персонажу комиксов Marvel.

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Как сообщает The Sinema Spot, съемки проекта запланированы на 2021 год. С учетом реалий пандемии предполагается, что они начнутся ближе к концу года. Сейчас ведется работа над сценарием.

«Железное сердце» - это псевдоним одного из супергероев Marvel – 15-летней темнокожей девушки-подростка, которая является гением инженерного дела. Подобно «Железному человеку» Тони Старку она создала костюм-экзоскелет и начала борьбу со злом. В комиксах после смерти Старка она заняла его место.

У Disney в производстве находятся сериалы про ряд персонажей Marvel: Сокола и Зимнего солдата, Ванду и Вижна, Локи, Соколиного глаза, Мисс Марвел, Женщину-Халка и Лунного рыцаря.

В марте сообщалось, что съемки сериала "Сокол и Зимний солдат" в Праге пришлось приостановить из-за распространения коронавируса.