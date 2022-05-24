Netflix представил первый трейлер шпионского боевика "Серый человек" (The Gray Man) с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях.
Фильм с рекордным для Netflix бюджетом в 200 миллионов долларов выйдет онлайн 22 июля 2022 года, а за неделю до этого будет выпушен в ограниченный прокат в кинотеатрах некоторых стран.
Картина расскажет о противостоянии профессиональных убийц – экс-оперативника ЦРУ Корта Джентри (Гослинг) и охотящегося на него по всему миру бывшего коллеги Ллойда Хансена (Эванс).
Также в фильме сыграют восхитительня Ана де Армас, Билли Боб Торнтон, звезда "Бриджертонов" Реге-Жан Пейдж, Джессика Хенвик из последней "Матрицы" и другие.
Режиссерами фильма стали братья Руссо, ранее работавшие над марвеловскими фильмами "Первый мститель" и "Мстители".
Как сообщал УНИАН, ранее Netflix показал превью своих фильмов, которые должны выйти в 2022 году.
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