Съемочный процесс больше напоминал большое кино, чем классическую работу над клипом, говорит артистка.

Экс-участница проекта «Голос страны» Наташа Гоголь презентовала новую видеоработу – мини-фильм под названием «Птахи».

В новом видео артистка сыграла роль натурщицы, которая смогла оставить след не только в искусстве, но и в сердце художника.

Читайте такжеХристина Соловий презентовала клип по мотивам "Лесной песни" Леси Украинки (фото, видео)Режиссером видео стал Влад Разиховский, известный своими работами для "Без Обмежень", "Друга Ріка" и Ирины Билык. Роль главного героя примерил актер и радиоведущий Сергей Комаровский.

«Это песня - история глубокой любви на всю жизнь. Во время прослушивания в голове сразу начинаешь рисовать картины, поэтому хотелось снять не просто клип, а фильм, настоящее произведение искусства. Режиссер Влад Разиховский предложил прекрасный сценарий, а сам съемочный процесс больше напоминал большое кино, чем классическую работу над клипом", – комментирует певица.

Наташа Гоголь участвовала в шоу "Голос страны". В третьем сезоне в команде Александра Пономарева в качестве конкурсантки, а в седьмом взрослом и пятом детском сезоне - педагога по вокалу.

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Автор: Ольга Робейко