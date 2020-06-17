Джуд Лоу в роли тирана: вышел трейлер фильма "Гнездо" (видео)
15:44, 17 июня 2020Кино и музыка
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Фильм "Гнездо" будет в прокате с 18 сентября.
Джуд Лоу сыграет тирана / фото kino-teatr.ru
Актеры Джуд Лоу и Керри Кун сыграют главные роли в фильме "Гнездо".
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Сюжет картины разворачивается в 1980-х вокруг семейной пары, которая несчастлива. Так как в их браке присутствует домашнее насилие. Лоу сыграет финансового брокера, который заставит свою семью переехать из Америки в Англию.
Чтобы сгладить ситуацию, он перевезет с собой даже любимую лошадь супруги (Керри Кун), но это не спасет их отношения. Джуд Лоу будет пытаться доказать, что все это он сделал ради семьи. Но, кажется, он думал только о себе.
Как сообщал УНИАН, актер Джуд Лоу в шестой раз станет отцом.
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