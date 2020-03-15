Актер Джуд Лоу в шестой раз станет отцом

Супруга актера Филиппа Коэн ждет первенца.

Известный британский актер Джуд Лоу, который только недавно признавался, что мечтает о совместном ребенке с женой Филипой Коэн, оказывается уже совсем скоро станет отцом.

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То, что 32-летняя возлюбленная актера беременна стало известно, благодаря снимкам, которые попали в Сеть.

На фото, которые были сделаны на днях в Лондоне, пару застали во время прогулки. На снимках Филиппа изображена в свободной одежде, под которым заметен небольшой беременный животик.

Для жены актера ребенок станет первенцем, а вот для него шестым. Так, от первого официального брака с актрисой Сэди Фрост появились на свет сыновья Рафферти и Руди и дочь Айрис. Также актеру дочь Софию 2009 года родила Саманта Берк, а в 2015 году актер стал папой девочки Ады, которую родила Кэтрин Гардинг, сообщает ТСН.

О свадьбе Джуда Лоу и Филлипы Коэн стало известно в мае прошлого года. Этот брак стал вторым официальным для актера.