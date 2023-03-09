Выход сериала с Чарли Коксом в главной роли запланирован на весну 2024 года.

Американский актер Джон Бернтал вернется в кинематографическую вселенную Marvel, исполнив роль линчевателя по прозвищу Каратель в предстоящем сериале Disney+ "Сорвиголова: Рожденный заново" (Daredevil: Born Again).

Как пишет Variety, после того, как 7 марта впервые появились новости о возвращении персонажа Бернтала, актер разместил в своем Instagram изображение себя в роли Карателя, а также поделился клипом на официальном канале YouTube "Real Ones With Jon Bernthal" под названием "Фрэнк Кастл вернулся".

Отметим, персонаж Фрэнк Кастл, он же Каратель, впервые появился в мини-вселенной Netflix, посвященной уличным персонажам Marvel, дебютировав во втором сезоне "Сорвиголовы" в 2016 году. Затем он снялся в собственном одноименном спин-оффе, который продлился два сезона.

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Перезапуск "Сорвиголовы" – что известно

Cериал "Сорвиголова" выходил на Netflix с 2015 по 2018 годы, однако позже был закрыт вопреки высоким рейтингам. События сериала разворачиваются в преступном районе Нью-Йорка "Адская Кухня", а в центре сюжета – слепой адвокат Мэтт Мердок (Чарли Кокс), чье все остальные чувства невероятно обострились и позволяют ему по ночам защищать город от преступности под личиной мстителя "Сорвиголовы". Одним из его основных врагов является король преступного мира Нью-Йорка Уилсон Фиск (Винсент Д’Онофрио).

После того, как Disney+ стала единой площадкой для фильмов и сериалов объединенной киновселенной Marvel, "Сорвиголова" и другие проекты серии переместились с Netflix на Disney+. Тогда же стало известно, что часть персонажей будет включена в основную киновселенную. В частности, Сорвиголова уже появился в виде камео в фильме "Человек-паук: Нет пути домой" (2021) и в двух эпизодах сериала "Женщина-Халк" (2022), а Фиск вернулся в трех эпизодах "Соколиного глаза" (2021). Позже стало известно о подготовке сериала "Сорвиголова: Рожденный заново" с Чарли Коксом и Винсентом Д’Онофрио в главных ролях.

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