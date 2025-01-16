К главным ролям Сорвиголовы и Кингпина вернутся Чарли Кокс и Винсент Д'Онофрио.

Студия Disney выпустила первый трейлер долгожданного сериала "Сорвиголова: Рожденный заново". Картина одновременно станет продолжением и перезапуском истории о слепом персонаже - супергерое из "Адской кухни".

Как известно, сериал "Сорвиголова" выходил на Netflix с 2015 по 2018 годы. Картина была популярной среди зрителей и лидировала в рейтингах. Несмотря на это, проект решили закрыть. В 2021 году Disney объявила, что планирует вернуть персонажа в расширенную киновселенную Marvel. Сорвиголова уже появлялся в ленте "Человек-паук: Домой пути нет", а также в сериалах "Она-Галк" и "Эхо". Сейчас сериал получил свое продолжение и выйдет на экраны уже в этом году.

По сюжету события разворачиваются через несколько лет от тех, что были в предыдущих сезонах, в преступном районе Нью-Йорка "Адская Кухня". На этот раз слепому адвокату Мэтту Мердоку, он же мститель Сорвиголова, придется помешать своему главному врагу - королю подземного мира Кингпину (Уилсон Фиск) - баллотироваться в мэры Нью-Йорка.

В новом сериале к своим ролям снова вернутся Чарли Кокс (Мэтт Мердок), Винсент Д'Онофрио (Уилсон Фиск / Кингпин), Джон Бернтал (Фрэнк Касл / Каратель), Дебора Энн Уолл (Карен Пейдж) и Элден Хэнсон (Фогги Нельсон).

Премьера "Сорвиголова: Рожденный заново" запланирована на 4 марта 2025 года. В этом сезоне будет девять серий.

Напомним, ранее стало известно, когда стартует второй сезон "Последних из нас". HBO Max показал трейлер нового сезона сериала.

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