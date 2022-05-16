"Добыча" - пятая часть франшизы "Хищник".

В сети появился дебютный тизер-трейлер экшен-триллера "Добыча". Фильм станет приквелом к ​​другим фильмам франшизы и расскажет о Хищнике и его первом путешествии на Землю.

Действие развернётся за 300 лет до событий первого фильма. В центре сюжета - молодая воительница Нару из племени Команчей, роль которой сыграла Эмбер Мидфандер ("Легион", "Фарго").

Девушка отправится на охоту за таинственным противником. Добычей окажется пришелец с целым арсеналом технологичных гаджетов.

Режиссёром ленты выступил Дэн Трахтенберг, снявший "Кловерфилд, 10". Премьера намечена на 5 августа на стриминговом сервисе Hulu в США и Disney Plus Star в других регионах.

Напомним, оригинальный фильм "Хищник" был снят Джоном Мактирнаном по сценарию братьев Томас и вышел на экраны 12 июня 1987 года. Главные роли исполнили Арнольд Шварценеггер, Карл Уэзерс, Эльпидия Каррильо, Джесси Вентура.

Шварценеггер назвал питомца в честь своего персонажа из культового боевика "Хищник".

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