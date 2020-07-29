Шварценеггер завел нового питомца и дал ему оригинальную кличку (фото)

Актер любит животных и уже держит дома ослицу Лулу.

72-летний Арнольд Шварценеггер завел себе нового питомца.

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Снимок с новым четырехлапым другом актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Шварценеггер завел себе собаку по кличке Датч или Голландец (в переводе). Питомца он назвал в честь своего персонажа из культового боевика "Хищник".

"Встречайте нового члена семьи, Датч! Ему 10 месяцев, он назван в честь моего персонажа в Predator, весит 103 фунта (почти 47 кг, - УНИАН) и немного боится Лулу... но они скоро станут лучшими друзьями", - написал Шварценеггер.

Напомним, актер очень любит животных и уже держит дома ослицу по кличке Лулу, которую берет с собой даже на тренировки.

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