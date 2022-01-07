Скоро на телеканале 1+1 состоится премьера юмористического сериала-провокации "Дикие".

Сериал "Дикие" - это киноальманах, который состоит из жизненных зарисовок на популярные общественные темы. Создателем сериала стала Студия "Квартал 95", в главных ролях – Руслан Ханумак, Эльдар Кабиров и Дарья Петрожицкая.

Кроме того, Руслан Ханумак выступил режиссером и одним из сценаристов "Диких". Говорит, что сериал снимали три года и за это время написали более 100 историй.

"Это сериал-альманах, истории, которые не связаны между собой. За три года мы придумали более 100 совершенно разных историй, около 80 персонажей. Этот проект является уникальным для украинского телевидения. Но я уверен, что зритель готов к "Диким" - к такому повороту событий и дерзкому сценарию", - рассказал Руслан Ханумак.

Каждая история "Диких" имеет свое завершение, необычное и непредсказуемое. Для того чтобы передать момент, актеры шли на кардинальное изменение внешности и прибегали к гастрономическим экспериментам. Дарья Петрожицкая рассказала, что в одной из историй актеры даже ели землю.

Читайте такжеКиану Ривз снимется в сериале о маньяке: что известно"Дикие" - это что-то новое для украинского телевидения. Сериал с привкусом вызова, и это мне нравится. На самом деле моя мама очень ждет этот киноальманах, я ей рассказала историю, где я ела землю. У меня впервые так много персонажей, что я в них даже немного запуталась, и не знаю, какой мне нравится больше всего. Меня увидят в разных образах: от беспризорной женщины до принцессы. Но каждая роль - очень крутая", - поделилась Дарья Петрожицкая.

В эпизодических ролях киноальманаха появятся Михаил Кукуюк, Арам Арзуманян, Позитив, Нина Антонова и другие.

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