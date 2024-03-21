Премьера фильма "Чужой: Ромул" запланирована на 16 августа 2024 года.

Кинокомпания 20th Century Studios представила первый трейлер научно-фантастического фильма ужасов "Чужой: Ромул" (Alien: Romulus), который станет новой частью культовой франшизы.

Действие нового фильма разворачивается между событиями первой и второй частей франшизы – "Чужой" (1979) и "Чужие" (1986). Обыскивая заброшенную космическую станцию, группа молодых космических колонизаторов сталкивается лицом к лицу с самой ужасающей формой жизни во Вселенной.

Главную роль в фильме исполнила звезда фильма "Присцилла" Кэйли Спэни, получившая Кубок Вольпи за Венецианском кинофестивале 2023 года. Также в фильме задействованы Дэвид Джонсон (сериалы "Тайнай власть", "Индустрия"), Арчи Рено (сериал "Тень и кость", фильмы "Поколение Вояджер", "Морбиус"), Изабела Монер ("Мадам Паутина", "Супермен"), Спайк Фирн ("После солнца", "Бэтмен") и другие.

Снял фильм уругвайский режиссер Феде Альварес ("Зловещие мертвецы: Черная книга", "Не дыши", "Девушка, которая застряла в паутине"). Он же выступил сосценаристом фильма. Режиссер первого фильма Ридли Скотт присоединился к картине в качестве продюсера.

Премьера фильма "Чужой: Ромул" запланирована на 16 августа 2024 года.

Франшиза "Чужой"

Первый фильм о кровожадном инопланетном чудовище ксеноморфе, он же "Чужой", вышел в 1979 году. Снял его английский режиссер Ридли Скотт, для которого эта работа стала прорывной – уже после он снял "Бегущего по лезвию", "Гладиатора", "Наполеона" и еще много других громких хитов.

Одну из главных ролей в фильме исполнила Сигурни Уивер, которая позже еще три раза возвращалась к роли астронавта Эллен Рипли – в фильмах "Чужие" (1986), "Чужой 3" (1992) и "Чужой: Воскрешение" (1997). Все три фильма были сняты разными режиссерами – Джеймсом Кэмероном, Дэвидом Финчером и Жан-Пьером Жене.

В 2012 году Ридли Скотт возродил франшизу, сняв фильм "Прометей" с Нуми Рапас, Шарлиз Терон и Майклом Фассбендером в главных ролях. Эта лента, как и ее продолжение 2017 года "Чужой: Завет" с Фассбендером в главной роли, стали приквелами к фильму 1979 года.

Также у франшизы "Чужой" есть два кроссовера – "Чужой против Хищника" (2004) от Пола У. С. Андерсона и "Чужие против Хищника: Реквием" (2007) от Колина и Грега Штраусов.

Как сообщал УНИАН, также в этом году на экраны выйдет еще один фильм с Кэйли Спэни в главной роли – антиутопия Алекса Гарленда "Восстание Штатов".

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