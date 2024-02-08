В украинский прокат фильм выйдет 11 апреля 2024 года.

Вышел украинский трейлер военного боевика "Восстание Штатов" (Civil War) от режиссера и сценариста Алекса Гарленда, который ранее снял фильмы "Ex Machina", "Аннигиляция" и "Мужской род", а также написал сценарий к фильму "28 дней спустя" и роман "Пляж", по которому снят одноименный фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films, в украинский прокат фильм, который благодаря бюджету в 75 млн долларов станет самым дорогим блокбастером студии А24 ("Все везде и сразу", "Лунный свет", "Солнцестояние", "Лобстер"), выйдет 11 апреля 2024 года.

В своих работах Гарленд всегда демонстрирует уникальное отражение мира, и "Восстание Штатов" не стало исключением. Действие потрясающего экшена о США недалекого воображаемого будущего разворачивается на фоне эскалации гражданской войны во время правления президента, который остается на третий срок и игнорирует протесты граждан. Команда военных корреспондентов путешествует по стране, фиксируя быструю эскалацию внутреннего раскола и его последствия как для всего государства, так и для обычного гражданского населения внутри него.

Главные роли в фильме исполнили Кирстен Данст ("Меланхолия", "Интервью с вампиром"), Ник Офферман (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Последние из нас"), Вагнер Моура (сериал "Нарко"), Джесси Племенс (фильм "Власть пса", сериалы "Во все тяжкие", "Любовь и смерть"), Соноя Мидзуно ("Ex Machina", "Безумно богатые азиаты"), Стивен Хендерсон ("Дюна", "Все страхи Бо"), Карл Глусман ("Неоновый демон", "Любовь") и звезда байопика "Присцилла" Кейли Спейни.

Как ранее сообщал УНИАН, также 11 апреля в украинский прокат выйдет coming-of-age драма "Я и Феликс", являющаяся полнометражным игровым дебютом украинского режиссера и писательницы Ирины Цилык.

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