Родителей призывают внимательнее слушать речь своих детей.

В одной из украинских школ появилось объявление для родителей, в котором говорится о том, чтобы они обратили внимание на поведение своего ребенка, особенно если он слушает татарскую музыку или употребляет ряд слов из скандального российского сериала "Слово пацана" о молодежной преступности.

Так, родителей призывают внимательнее слушать своих детей и сразу же бить тревогу, если они начали употреблять такие слова как "чушпан", "ералаш", "шкаралупа", "при справах", "шкериться".

Кроме того, есть еще ряд выражений, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок поддается влиянию сериала и, как результат, российской пропаганде.

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Речь идет о таких выражениях:

"Пацаны не извиняются"

"Порш Бугатти и утьуг встречай Москва"

"А теперь запомни: ты теперь пацан. Ты теперь с улицы, а вокруг враги"

"Слово пацана только для пацанов"

"Уважаемые родители! Обратите внимание, если ваш ребёнок говорит эти фразы или слушает татарскую музыку! Это российская пропаганда! Защитите ребенка от опаностей русского мира", - говорится в объявлении.

Сериал "Слово пацана" - что известно

Сериал о преступных группировках стал популярным не только в России, но и в Украине. Более того, саундрек сериала "Пыяла" возглавил рейтинг самых популярных песен в Украине от Apple Music.

Кроме того, известно, что в сериале снялся сын Андрея Макаревича - музыканта, который осудил полномасштабное российское вторжение и выехал в Израиль.

Стоит отметить, что сериал "Слово пацана" калечит детей. Психолог Екатерина Клюшниченко говорит, что после просмотра этого сериала насилие может стать повседневностью. Кроме того, сцены с насилием могут вызвать ряд проблем у подростков, в том числе и с психикой.

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