В одной из украинских школ появилось объявление для родителей, в котором говорится о том, чтобы они обратили внимание на поведение своего ребенка, особенно если он слушает татарскую музыку или употребляет ряд слов из скандального российского сериала "Слово пацана" о молодежной преступности.
Так, родителей призывают внимательнее слушать своих детей и сразу же бить тревогу, если они начали употреблять такие слова как "чушпан", "ералаш", "шкаралупа", "при справах", "шкериться".
Кроме того, есть еще ряд выражений, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок поддается влиянию сериала и, как результат, российской пропаганде.
Речь идет о таких выражениях:
- "Пацаны не извиняются"
- "Порш Бугатти и утьуг встречай Москва"
- "А теперь запомни: ты теперь пацан. Ты теперь с улицы, а вокруг враги"
- "Слово пацана только для пацанов"
"Уважаемые родители! Обратите внимание, если ваш ребёнок говорит эти фразы или слушает татарскую музыку! Это российская пропаганда! Защитите ребенка от опаностей русского мира", - говорится в объявлении.
Сериал "Слово пацана" - что известно
Сериал о преступных группировках стал популярным не только в России, но и в Украине. Более того, саундрек сериала "Пыяла" возглавил рейтинг самых популярных песен в Украине от Apple Music.
Кроме того, известно, что в сериале снялся сын Андрея Макаревича - музыканта, который осудил полномасштабное российское вторжение и выехал в Израиль.
Стоит отметить, что сериал "Слово пацана" калечит детей. Психолог Екатерина Клюшниченко говорит, что после просмотра этого сериала насилие может стать повседневностью. Кроме того, сцены с насилием могут вызвать ряд проблем у подростков, в том числе и с психикой.