Мужчина сыграл роль второго плана.

В российском сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" снялся сын музыканта Андрея Макаревича, который осудил полномасштабное российское вторжение и переехал в Израиль.

Однако его сын, 36-летний Иван Макаревич, остался жить в России и даже засветился на втором плане в скандальном сериале, который рассказывает о молодежных преступных группировках в 80-90-х годах в Казани.

Вероятно, свое участие в сериале Иван не обсуждал со звездным отцом, потому что они практически не общаются. Известно, что Иван родился в Москве. Там же поступил на актерский факультет. В его фильмографии - 40 работ в разных фильмах и сериалах.

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К слову, пока Макаревич никак не прокомментировал съемки сына в сериале "Слово пацана", который пагубно влияет на молодежь.

Сериал "Слово пацана" - что известно

Сериал о преступных группировках стал популярным не только в России, но и в Украине. Более того, саундрек сериала "Пыяла" возглавил рейтинг самых популярных песен в Украине от Apple Music.

Однако сериал "Слово пацана" калечит детей. Психолог Екатерина Клюшниченко говорит, что после просмотра этого сериала насилие может стать повседневностью. Кроме того, сцены с насилием могут вызвать ряд проблем у подростков, в том числе и с психикой.

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