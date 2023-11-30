В чем опасность сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" и почему его нужно запретить - читайте в материале.

В Украине набирает популярности российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который рассказывает об истории борьбы нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы.

Главные герои - 14-летние школьники, которые попадают в одну из таких уличных банд, где они учатся драться, грабить людей, а также узнают законы местных авторитетов.

В России этот сериал уже стал очень популярным. Например, в Татарстане подростки вдохновились сериалом, поделили между собой район и устроили пару драк. Теперь их проверяют полицейские.

Вспомнить 80-е решили в Сармановском районе республики. Подростки начали с "прессы": создали телеграм-каналы с названиями опасных в прошлом казанских группировок "Хади Такташ" и "Жилка", а затем поделили район на сферы влияния и пригласили не согласных на бой.

Админов каналов пока не нашли, а вот участники драк признались, что смотрели сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Проблема этого сериала в том, что он описывает то время, когда мальчишки вместо школы выбирали улицу. Оттуда и пошло выражение "Меня воспитала улица". Так говорили парни, которые много дрались, устраивали "стенки" и прочее.

Самое опасное то, что этот сериал становится популярным и в Украине. Пользователи ТикТок активно постят видео под саундтреки сериала и со словами героев.

Стоит отметить, что украинцы поделились на два "лагеря". Кто-то восторгается сериалом и думает, были ли такие преступные группировки в Украине, а кто-то говорит, что не понимает, почему в Украине во время войны люди смотрят российские проекты.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" - трейлер

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