Песня стала популярной на одной из стриминговых платформ.

Недавно в Украине стал популярным российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". А сейчас популярности набирает саундрек к нему - песня "Пыяла", которую исполняет группа АИГЕЛ.

Известно, что этот трек возглавил рейтинг самых популярных песен в Украине от Apple Music.

На втором месте оказались музыканты Chico & Qatoshi и 100лица с песней "Покохай мене". На третьей позиции разместилась песня "Знайди мене" в исполнении Klavdia Petrivna.

Стоит отметить, что несмотря на то, что в украинских чартах очень много новых украинских исполнителей, все же часто попадаются и российские.

О чем сериал "Слово пацана"

Российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" рассказывает об истории борьбы нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы. Главные герои - 14-летние школьники, которые попадают в одну из таких уличных банд, где они учатся драться, грабить людей, а также узнают законы местных авторитетов.

К слову, российские подростки уже начали устраивать потасовки, повторяя сцены из сериала.

Самое опасное то, что этот сериал становится популярным и в Украине. Пользователи ТикТок активно постят видео под саундтреки сериала и со словами героев.

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