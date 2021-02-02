Сериал расскажет о королевстве Ваканда.

Компания Disney заключила пятилетний эксклюзивный телевизионный контракт с компанией, которая принадлежит режиссеру Райану Куглеру. В рамках этого договора планируется снять сериал по мотивам "Черной пантеры".

Об этом сообщает Deadline.

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Как сообщается, драматический сериал расскажет о королевстве Ваканда.

"В "Черной пантере" Райан воплотил в жизнь революционную историю и знаковых персонажей реальным, значимым и запоминающимся образом, создав переломный момент в культуре. Мы очень рады укреплению наших отношений и с нетерпением ждем возможности рассказать больше замечательных историй с Райаном и его командой", - резюмировали в The Walt Disney Company.

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Перевод: Екатерина Лиманская