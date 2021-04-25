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Церемония вручения премии "Оскар" состоится уже в ночь с воскресенья на понедельник.
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И уже совсем скоро будет известно имя лучшего режиссера, лучшей актрисы и актера. А также мы узнаем, какой фильм получит главную награду в мире кино.
А пока мы напоминаем вам претендентов на разные номинации.
Лучший фильм
- "Суд над чикагской семеркой"
- "Земля кочевников"
- "Отец"
- "Иуда и Черный мессия"
- "Манк"
- "Минари"
- "Девушка, подающая надежды"
- "Звук металла"
Лучший режиссер
- Томас Винтерберг ("Еще по одной")
- Дэвид Финчер ("Манк")
- Ли Айзек Чан ("Минари")
- Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
- Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")
Лучший актер
- Риз Ахмед ("Звук металла")
- Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")
- Энтони Хопкинс ("Отец")
- Гэри Олдмен ("Манк")
- Стивен Юн ("Минари")
Лучшая актриса
- Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")
- Кэри Маллінган ("Девушка, подающая надежды")
- Андра Дэй ("США против Билли Холлидей")
- Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")
- Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")
Оскар-2021: онлайн-трансляция
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