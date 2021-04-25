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Церемония вручения премии "Оскар" состоится уже в ночь с воскресенья на понедельник.

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И уже совсем скоро будет известно имя лучшего режиссера, лучшей актрисы и актера. А также мы узнаем, какой фильм получит главную награду в мире кино.

А пока мы напоминаем вам претендентов на разные номинации.

Лучший фильм

  • "Суд над чикагской семеркой"
  • "Земля кочевников"
  • "Отец"
  • "Иуда и Черный мессия"
  • "Манк"
  • "Минари"
  • "Девушка, подающая надежды"
  • "Звук металла"

Лучший режиссер

  • Томас Винтерберг ("Еще по одной")
  • Дэвид Финчер ("Манк")
  • Ли Айзек Чан ("Минари")
  • Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
  • Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

Лучший актер

  • Риз Ахмед ("Звук металла")
  • Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")
  • Энтони Хопкинс ("Отец")
  • Гэри Олдмен ("Манк")
  • Стивен Юн ("Минари")

Лучшая актриса

  • Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")
  • Кэри Маллінган ("Девушка, подающая надежды")
  • Андра Дэй ("США против Билли Холлидей")
  • Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")
  • Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")

Оскар-2021: онлайн-трансляция

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Автор: Диана Могилевич