В ночь с 25 на 26 апреля состоится главная кинопремия.

Церемония вручения премии "Оскар" состоится уже в ночь с воскресенья на понедельник.

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И уже совсем скоро будет известно имя лучшего режиссера, лучшей актрисы и актера. А также мы узнаем, какой фильм получит главную награду в мире кино.

А пока мы напоминаем вам претендентов на разные номинации.

Лучший фильм

"Суд над чикагской семеркой"

"Земля кочевников"

"Отец"

"Иуда и Черный мессия"

"Манк"

"Минари"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

Лучший режиссер

Томас Винтерберг ("Еще по одной")

Дэвид Финчер ("Манк")

Ли Айзек Чан ("Минари")

Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

Лучший актер

Риз Ахмед ("Звук металла")

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")

Энтони Хопкинс ("Отец")

Гэри Олдмен ("Манк")

Стивен Юн ("Минари")

Лучшая актриса

Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")

Кэри Маллінган ("Девушка, подающая надежды")

Андра Дэй ("США против Билли Холлидей")

Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")

Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")

Оскар-2021: онлайн-трансляция

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Автор: Диана Могилевич