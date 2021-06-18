В конце выпуска станет известно, останутся ли молодожены вместе.

18 июня в 20:20 на телеканале "1+1" покажут третий эпизод 7-го сезона романтического шоу "Одруження наосліп". Героем нового выпуска станет 50-летний экс-министр экологии и кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко.

"Девушки сейчас ограничиваются шоппингом и путешествиями. Они не интересуются историей и культурой. В отношениях мне нужна интеллектуальная партнерша. Также с другой стороны, девушка должна знать иностранные языки, правила этикета. У нее должно быть отличное чувство стиля. Мне нравятся стройные девушки, которые следят за собой, но не злоупотребляют пластической хирургией", - сказал Шевченко.

Читайте такжеВячеслав Узелков впервые после развода покажет свою новую избранницу, это произойдет на шоу "Одруження наосліп"Его невестой стала 31-летняя женщина по имени Ирина, у нее два высших образования, она знает два иностранных языка. На данный момент девушка профессиональная вейкбордистка и тренер по йоге.

"Мой идеальный мужчина активный, спортивный, вежливый и интеллектуальный. Он должен быть реализован и статусный. Обязательно старше меня, потому что мне важно, чтобы человек был опытный. И самое главное - он должен понравиться моему отцу, а это - задача не из легких", - рассказала невеста Ирина.

Молодоженов ждет посещение официального мероприятия, экзамен на знание этикета, а также знакомство с отцом невесты.

Что известно о шоу "Одруження наосліп"

"Одруження наосліп" выходит в эфире телеканала уже 6 лет подряд и является собственной разработкой телеканала. В 2012 году проект стал победителем питчинга идей, организатором которого была группа "1+1 медиа", а в 2013, на C21 / FRAPA Format Award в Каннах, формат вошел в топ-5 лучших форматов года.

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Автор: Ольга Робейко