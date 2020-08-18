цей матеріал доступний українською

Бред Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся: подробности

14:00, 18 августа 2020
Кино и музыка
555 0
Дженнифер Энистон сыграет с Бредом Питтом в фильме / REUTERS

Экс-супруги Бред Питт и Дженнифер Энистон воссоединяться, но только на больших экранах. Они примут участие в живых чтениях комедии 1982 "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай". 

Читайте такжеПредставлен первый тизер "Энола Холмс": когда выйдет фильм

Пока их роли неизвестны, передает CNN.

Также неизвестно сыграют ли они вместе в любовных сценах. Стоит отметить, что такое воссоединение пары будет первым за последние 19 лет. Последний раз они вместе снимались лишь в одном эпизоде сериала "Друзья" в 2001 году.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter