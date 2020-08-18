Бред Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся: подробности
14:00, 18 августа 2020Кино и музыка
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Экс-супруги вместе сыграют в кино.
Дженнифер Энистон сыграет с Бредом Питтом в фильме / REUTERS
Экс-супруги Бред Питт и Дженнифер Энистон воссоединяться, но только на больших экранах. Они примут участие в живых чтениях комедии 1982 "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай".
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Пока их роли неизвестны, передает CNN.
Также неизвестно сыграют ли они вместе в любовных сценах. Стоит отметить, что такое воссоединение пары будет первым за последние 19 лет. Последний раз они вместе снимались лишь в одном эпизоде сериала "Друзья" в 2001 году.
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