Бред Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся: подробности

Экс-супруги вместе сыграют в кино.

Экс-супруги Бред Питт и Дженнифер Энистон воссоединяться, но только на больших экранах. Они примут участие в живых чтениях комедии 1982 "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай".

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Пока их роли неизвестны, передает CNN.

Также неизвестно сыграют ли они вместе в любовных сценах. Стоит отметить, что такое воссоединение пары будет первым за последние 19 лет. Последний раз они вместе снимались лишь в одном эпизоде сериала "Друзья" в 2001 году.

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Автор: УНИАН