Нашумевший дуэт ANNA MARIA представили долгожданную премьеру - клип "Light Up".

Главную роль в клипе украинской группы ANNA MARIA на песню "Light Up" сыграл абсолютный Чемпион мира, непобежденный украинский боксёр Александр Усик.

"Это лучшая песня, которую мы на данный момент написали" - так говорят сами сёстры о своей премьере.

В клипе поднимается тема побед и поражений, пути к победе, воли и веры в себя. Ведь так или иначе: главный бой - это бой с самим собой. Если тебе удалось победить себя, ты - непобедим!

Отметим, 25 сентября на стадионе Тоттенхэм в Лондоне состоится поединок двух олимпийских чемпионов: украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Сейчас вся Украина переживает и болеет за своего героя, ведь ему предстоит один из главных поединков в жизни. Именно накануне этого боя дуэт ANNA MARIA решили поддержать боксёра.

"Нас невероятно вдохновляет Усик. Это человек, который обладает сильнейшей верой и силой воли. Каждый день он побеждает себя!Он - настоящий Чемпион. При его масштабе он остаётся простым человеком с добрым сердцем и ярким светом внутри. И мы уверены: он является примером для миллионов!" - делятся сёстры Анна и Мария.

"Мы верим, что это видео сможет изменить жизнь многих людей к лучшему! Очень гордимся этой работой и счастливы, что нам удалось снять сильнейшую по эмоциям историю о мечте, пути к победе и вере в себя. И самое главное сбылась наша мечта - в нашем клипе согласился принять участие абсолютный чемпион мира - Александр Усик. Получился классный творческий союз! " - добавили артистки.

Съёмки видео проходили в Киеве и длились около суток. Основной локацией для съёмочного процесса был выбран боксерский клуб "All Stars Boxing", который является одним из лучших в Киеве. В этом клубе часто проходят тренировки Усика и других известных украинских боксеров. Идея видео принадлежит самим сёстрам Анне и Марии.

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Девушки рассказывают, что когда написали песню "Light Up", сразу почувствовали, что это должен быть клип с боксёрской тематикой.

"Мы с Александром земляки, вместе из города Симферополя. И, безусловно, мы давно являемся поклонниками Усика. Обожаем его как боксера, нам он очень импонирует как человек, его мировоззрение. Мы не пропустили ни одного боя, следим с самого начала и всегда болеем за него. Конечно же, мы мечтали познакомиться! И в прошлом году на одном из мероприятий состоялось наше личное знакомство" - говорит Анна.

"Когда мы предложили Александру стать главным героем нашего клипа, до конца не знали, как он отреагирует на это. Долго ждали его ответа... И вот он пришёл. Это было голосовое сообщение, в котором Александр сказал, что он согласен на такой эксперимент. Ему очень понравилась песня и идея клипа "Light Up". Конечно, мы были на седьмом небе от счастья от этой новости! На съемку Александр приехал в 6 утра и выкладывался по полной. Целый день он был на съёмочной площадке. Мы много шутили, веселились и вообще вся съёмочная группа была от него в восторге! " - добавляет Мария.

В съёмках также приняли участие дети-спортсмены. Был проведен масштабный кастинг, в котором участвовали более 50 детей. Режиссёром клипа стал Максим Балтер.

Отметим, Light Up - это видео, в котором каждый кадр пропитан сильной эмоцией, верой и мечтой, стремлением к победе. Каждая деталь в клипе создана с большой любовью.

Кто такие ANNA MARIA

ANNA MARIA - украинский музыкальный дуэт сестёр-близнецов Анны и Марии Опанасюк, основанный в 2004 году. Дуэт исполняет авторскую музыку в стилях поп, соул и фанк. Сёстры являются "Заслуженными артистами Автономной Республики Крым" (2005).

Дуэт ANNA MARIA стали финалистами популярного украинского телепроекта "Шанс" (8 и 10 сезоны), участвовали в шоу "Голос країни" на телеканале 1+1, стали финалистами национального отбора на Евровидение-2019 со своей песней "My Road".

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Автор: Диана Могилевич