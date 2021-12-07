Клип на песню Male Fantasy Билли Айлиш срежиссировала и смонтировала самостоятельно.

Американская певица Билли Айлиш выпустила новый клип на песню Male Fantasy.

Видео певица срежиссировала и смонтировала сама. За сутки оно набрало более 2,6 миллиона просмотров в Youtube.

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"Режиссура и монтаж этого видео были большой радостью и лучшим опытом от начала до конца", - написала Билли Айлиш у себя в Instagram. Она отметила, что это было одно из первых видео, которое она монтировала сама.

В клипе показана жизнь человека в депрессии после расставания с возлюбленным. Она одиноко бродит по комнатам своего дома, где царит беспорядок, пытается найти утешение в еде.

Песня Male Fantasy вышла 29 июля во втором альбоме певицы "Happier Than Ever". Это уже шестой клип на песни из этого альбома.

Как сообщал УНИАН, ранее Билли Айлиш выпустила новую песню с клипом из нового альбома. Трек называется NDA. Клип Айлиш сняла с братом. Видео записали с одного дубля, а машины вокруг нее ездили настоящее.

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Автор: Александр Топчий