По словам певицы, ролик записали с одного дубля.

Известная американская певица Билли Айлиш выпустила новую песню с клипом из предстоящего альбома. Трек называется NDA.

Ролик опубликовал на YouTube-канале исполнительницы.

Альбом должен выйти 30 июля. Он должен стать ее вторым сольным альбомом,

Новый клип Билли Айлиш: видео

Клип Айлиш сняла с братом.

Читайте такжеБилли Айлиш "оторвалась" с подружками в новом клипе (видео)В ролике она бредет одна по ночной дороге, а в кульминационные моменты мимо нее проносятся автомобили.

По словам певицы, клип записали с одного дубля, а машины вокруг нее ездили настоящее.

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Автор: Катерина Шварц