Билли Айлиш выпустила новый клип / фото instagram.com/billieeilish
Известная американская певица Билли Айлиш выпустила новую песню с клипом из предстоящего альбома. Трек называется NDA.
Ролик опубликовал на YouTube-канале исполнительницы.
Альбом должен выйти 30 июля. Он должен стать ее вторым сольным альбомом,
Новый клип Билли Айлиш: видео
Клип Айлиш сняла с братом.
Читайте такжеБилли Айлиш "оторвалась" с подружками в новом клипе (видео)В ролике она бредет одна по ночной дороге, а в кульминационные моменты мимо нее проносятся автомобили.
По словам певицы, клип записали с одного дубля, а машины вокруг нее ездили настоящее.
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