В номинации "Лучший режиссер" на "Золотой глобус" претендуют Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, Грета Гервиг, Брэдли Купер, Йоргос Лантимос и Селин Сон.

11 декабря были объявлены номинанты на премию Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".

Как сообщается на официальном сайте премии, лидером по числу номинаций стал фильм Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом - он претендует на победу в девяти категориях. Восемь номинаций у картины Кристофера Нолана "Оппенгеймер". "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе и "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса получили по семь номинаций.

В номинации "Лучший драматический фильм" на награду претендуют "Анатомия падения", "Убийцы цветочной луны", "Маэстро", "Оппенгеймер", "Прошлые жизни" и "Зона интересов".

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Претендентами на награду в номинации "Лучший комедийный фильм" стали картины "Air: Большой прыжок", "Барби", "Американское чтиво", "Оставленные", "Май декабрь" и "Бедные-несчастные".

В номинации "Лучший режиссер" на "Золотой глобус" претендуют Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, Грета Гервиг, Брэдли Купер ("Маэстро"), Йоргос Лантимос и Селин Сон ("Прошлые жизни").

В номинации "Лучший драматический актер" представлены Эндрю Скотт ("Мы всем чужие"), Леонардо ДиКаприо ("Убийцы цветочной луны"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер"), Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин") и Барри Кеоган ("Солтберн").

На награду в номинации "Лучшая драматическая актриса" претендуют Аннет Бенинг ("Дайана Найэд"), Кейли Спейни ("Присцилла"), Кэри Маллиган ("Маэстро"), Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), Грета Ли ("Прошлые жизни") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения").

81-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" пройдет 7 января 2024 года.

Лучшие фильмы года

Крупнейшая база данных фильмов в Интернете IMDb признала лучшим фильмом 2023 года биографическую драму Кристофера Нолана "Оппенгеймер" с Киллианом Мерфи в главной роли, рассказывающую о создании атомной бомбы Робертом Оппенгеймером. Вместе с тем, главный конкурент фильма – романтическая комедия "Барби" от режиссера Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях – оказалась лишь на 25-м месте.

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